La noticia la dio a conocer el hijo del actor Ilan Stavans a través de su cuenta en Twitter, con un mensaje en el que confirmó que el deceso del actor se produjo el pasado martes 5 de marzo.

“Sus apasionadas actuaciones y su amor por la vida son para siempre en memoria”, escribió Stavans, que no dio más detalles sobre las causas de muerte del comediante.

My beloved father, actor Abraham Stavans (1933-2019), died yesterday. His passionate performances and love for life are forever in memory. pic.twitter.com/lYrz3TgbPJ

— Ilan Stavans (@IlanStavans) March 6, 2019