En la noche de este viernes, la comunicadora antioqueña dio a conocer en su cuenta de Twitter una situación que le ocurrió en carne propia y que seguramente a muchos capitalinos les ha ocurrido en la ciudad.

Según explicó, estaba caminando por una calle y se encontró de frente con dos miembros de la Policía que se movilizaban en moto sobre el andén por el que ella circulaba.

(Vea también: Mónica Rodríguez, en decepción con Gobierno Petro: “Prometieron no ser iguales y vean”)

Lo irregular fue que, de acuerdo con la periodista, no estaban llevando a cabo ninguna persecución y la velocidad con la que iban era alta para circular por una acera.

“Les importó cinco porque no se tomaron la molestia de desacelerar, parar o hacerse a un lado. No venían persiguiendo a nadie. Simplemente decidieron no usar la calle”, contó Mónica Rodríguez en su trino.

Hoy estaba caminando y un par de miembros de @PoliciaBogota venían por el andén de frente, en moto. Les importó cinco porque no se tomaron la molestia de desacelerar, parar o hacerse a un lado. No venían persiguiendo a nadie. Simplemente decidieron no usar la calle. Les reclamé… — MÓNICA RODRÍGUEZ 🐤 (@MONYRODRIGUEZOF) July 29, 2023

Pero lo que más molestó a la comunicadora fue lo que ocurrió cuando les hizo el reclamo por el hecho de circular por donde no debían, pues según dijo le contestaron de mala manera.

“Les reclamé porque no debían ir por la vía de peatones y podía ser peligroso. La respuesta fue ‘¿y qué?’ de manera altanera e intimidante”, detalló la presentadora del Canal Uno.

Lee También

Su reclamo no quedó allí, pues les indicó que no tenían derecho de invadir el andén en una motocicleta y la respuesta que obtuvo nuevamente no fue la mejor: “De malas”, le contestaron.

En su publicación, la periodista hizo un llamado a la Policía de Bogotá para que no permita esas situaciones y se preguntó quién les daba el derecho a los miembros de la institución de romper las normas.