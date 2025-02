La periodista Mónica Rodríguez desató una fuerte polémica en redes sociales tras denunciar una situación que se calificó como maltrato animal en el festival gastronómico Alimentarte 2025, que se lleva a cabo en Bogotá.

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, una mujer evidenció cómo en el evento se estaban utilizando burros para un carrusel infantil, algo que causó rechazo inmediato entre los usuarios.

En las imágenes compartidas, la mujer denunciante muestra su inconformidad con la actividad, criticando a los asistentes que permiten que sus hijos monten a los animales sin cuestionar el impacto que esto tiene en su bienestar.

“Personas de estrato 5 y 6 se prestan para enseñarles a utilizar a los animales de esta forma. ¿Por qué no usan carruseles de plástico? Es el colmo. Los animales llevan dando vueltas y vueltas una y otra vez y no los dejan descansar. La cara de estos animales es de agotamiento. No sé cómo siguen permitiendo esto. ¿Qué pasa con la educación de la gente? Hay que tener corazón”, expresa en el video.