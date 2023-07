Mónica Jaramillo tuvo mucho reconocimiento y buenos momentos en la presentación de Noticias Caracol, pero a mediados de 2022 decidió salir de la televisión y asumió un nuevo reto. Pues ahora, cerca de cumplir 3 años en su puesto en Semana, al mando de otras marcas como Jet-Set, Soho y Fucsia, la interrogaron sobre un regreso a la televisión colombiana.

En el programa ‘Lo sé todo’ abordaron a la antioqueña para consultarla sobre su actualidad, su futuro y si habría posibilidad de volver a verla en algún noticiero, en informativos o con un proyecto independiente, como lo ha hecho su excompañero Juan Diego Alvira.

“En septiembre son 3 años en los que estoy ahí”, dijo Mónica, destacando que ha pasado un buen tiempo por fuera de las pantallas y en su actual cargo. Y recordó lo que le dio su paso por la televisión, sobre todo en el informativo de Caracol Televisión: “Siempre traté, toda la vida, cuando estuve en televisión, estar cercana a la gente y entendiendo que el trabajo que hacemos depende de ese cariño”.

Según contó Jaramillo, sigue conectada de otra forma con los televidentes de aquel momento y entiende que no se alejó de la gente: “Creo que por las redes sociales uno se mantiene muy vigente con la gente porque es un vínculo mucho más íntimo”.

Pero cuando le preguntaron por un regreso a la televisión, la comunicadora dejó entender que no lo ve en su futuro:

“La televisión, para mí, es un capítulo cumplido. Siempre, estar frente a las cámaras, es algo lindo, me gusta y me parece bello. Pero estoy con toda mi apuesta en lo digital… Soy consciente y no digo ‘no’, definitivamente. No me gusta dar ‘no’ rotundo, pero lo tengo como un capítulo cerrado”