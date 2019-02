La modelo contó en La Red que en cierto momento ella se enteró de que el actor le había sido infiel y por eso se separaron por un tiempo. No obstante, él le pidió que lo perdonara y ella accedió.

Según Diana, un día cuando ella se estaba bañando mientras escuchaba música en el celular, él entró de manera violenta y le reprochó por no contestarle:

“Me empezó a gritar que ‘ay, ¿por qué no me contestas?’. Llegó como loco, tiró la puerta y ahí fue cuando me lastimó; me pegué en la rodilla. Me empezó a coger y a decirme que dónde estaba”.

Diana añadió que él volvió a pedirle perdón, argumentando que supuestamente le habían puesto droga en un trago. Él insistió en buscarla y, de nuevo, ella lo perdonó.

“Yo decidí perdonarlo porque realmente lo amaba mucho, pero siento que en ese momento fallé como mujer”, manifestó la modelo, quien reveló que intentó denunciarlo ante la Fiscalía, pero no “fue capaz”.

Otro día, cuando salieron de una discoteca, Juan Diego atendió una llamada y ella se quedó esperándolo. Justo en ese instante, un hombre se le acercó para preguntarle si le podía dar el número a su jefe. De acuerdo con el relato de Diana, ella le contestó que no y su entonces pareja le preguntó qué había pasado.

Ella, para evitar problemas, le respondió que nada había ocurrido y le pidió a Juan Diego que se fueran. Esto hizo que el actor se enfureciera y la insultara, indicó Diana:

“En la mitad de la cuadra, saliendo de la discoteca, él me coge de los brazos superfuerte. Él me alcanzó a pegar en la pierna, creo que con la rodilla, entonces ahí fue cuando alguien de la calle empezó a gritar ‘suelta, suéltala'”.

La modelo manifestó en el programa que Juan Diego la mordió en ese momento:

“Me cogió superduro, me acercó a su cara y me mordió. Este hombre me tenía superagarrada de los brazos y me muerde la cara. Cuando me la muerde, me alcanza a pegar en la cara”.