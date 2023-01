“Cuando empecé en el modelaje, durante mis años universitarios, no era una mujer de buenos hábitos alimenticios ni de ejercicio, entonces me tocó hacer una transición bien grande. Al vivir esa transformación me gustó ver esa ‘Mafe‘ que pudo alcanzar metas”, recuerda la protagonista de esta historia.

En sus inicios, la comunicadora social combinó las aulas con las sesiones de fotos. Pronto se destacó por su belleza y la llamaron del Valle y de Antioquia para que fuera su representante en el Concurso Nacional de Belleza. Por supuesto se sintió tentada por dichas regiones, pues tiene ancestros en las dos. Finalmente cumplió el sueño de ser Señorita Quindío.

Hay quienes dicen que los padres son la verdadera patria de cada persona. María Fernanda es la flamante Miss Universo Colombia que encuentra en su mamá y su papá un refugio para recargar energía. “Orgullosos y a la distancia me acompañan en este proyecto, es algo nuevo para la familia, soy la primera en participar para Miss Universo porque tenemos psicólogas, administradoras, hay de varias profesiones en mi círculo cercano”, comentó.

Reivindicando sus raíces cuyabras, tomándose un tinto, sabiendo que es una quindiana orgullosa, María Fernanda Aristizábal está lista para ganar con la banda de Miss Universo Colombia. Desea decirle al mundo que su nación es un paraíso biodiverso en el que abunda la belleza del territorio, la calidez de la gente y las oportunidades para soñar.

Ella está convencida de que todo se puede realizar por más complejo que parezca. Solo es cuestión de entrega, preparación, convencimiento y mucha energía de la buena. Independientemente del resultado de esta noche, los límites están para desafiarse. Como ella lo dice, lo fundamental para las personas está en gozarse el proceso. En la noche clave en Miss Universo quiere volar y, por qué no, convertirse en la tercera compatriota en traer la preciada corona.

Unas palabras de María Fernanda Aristizábal

Un sueño por cumplir…

En este preciso momento, ganar Miss Universo.

¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Escuchar música y cantarla a todo pulmón.

¿Cómo cultivas tu espiritualidad?

Medito 15 minutos al día.

¿Qué significa haber sido portada de Cromos?

Es un paso enorme, así que hoy estoy cumpliendo un objetivo.

¿Cómo te gustaría que te recordaran?

Como una mujer que nunca se rinde.