La Señorita Colombia habló de las especulaciones en una entrevista con Aló, cuando le preguntaron: “¿Te bajoneó que no te invitaran al desfile de traje típico?”, y ella contestó: “Un poco”.

La respuesta de ‘Mafe’ Aristizábal no paró ahí y, enseguida, dio a entender que su ausencia en ese desfile no fue porque Miss Universo la hubiera discriminado y tampoco estuvo relacionado con un aviso previo de que no sería la nueva reina.

“La verdad entendí que [no me invitaron] fue porque mi traje era un poco aparatoso por las alas y no era cómodo para el lugar en donde se iba a realizar el desfile”, explicó en la edición impresa 869 de la revista (en la que también dijo que se va a casar), y continuó:

“Sé que se empezó a generar un rumor y que en redes sociales se dijo que no me invitaban porque no iba a ganar, pero la realidad es que era complicado lucir mi traje”.

Traje de Miss Colombia por el que, dicen, la discriminación en Miss Universo

Aunque ‘Mafe’ negó que la hubieran rechazado por su traje típico (que sí se vio en el premilimar), como se explica anteriormente, la especulación de que sí la discriminaron se mantuvo varios días. Ella siempre se mostró muy feliz por su diseño e incluso compartió detalles del mismo en Instagram.

Se trata de un diseño de Randy Severiche y, de acuerdo con una publicación de María Fernanda, estuvo inspirado “en los hermosos paisajes que tiene Colombia, entre ellos los atardeceres del Eje Cafetero, que muestran la belleza de una puesta de sol acompañada del aroma a café”. Igualmente, era la representación de la resiliencia de los colombianos y de que se puede renacer de las cenizas, como el fénix.

El vestido, que se puede ver a continuación, incluyó “más de 100 mil cristales de swarovski”, así como “canutillos en tonos amarillos, naranja y rojo, colores que representan el fuego”, y “plumas de gallo, ganso y avestruz”.