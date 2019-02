En palabras de la revista, la artista les indicó que “sigue luchando contra los fantasmas, aún tiene miedos tan sencillos como dormir en la oscuridad o temor a las abejas”.

Sin embargo, no detalló las razones exactas por las que siente temor ante esas dos cosas y entre las que se podría encontrar, por ejemplo, una mala experiencia.

Lo que sí confesó sobre la dormida es que le hace falta el arrunche, pues cabe mencionar que actualmente se encuentra sin pareja.

“A mí sí me gusta lo que llaman el pegote al lado, el consentimiento. Si hay algo por lo cual no he comenzado nada es porque, para mí, sí es más importante esa sensación de bienestar y paz del día siguiente que lo que ocurre la noche anterior. Hasta ahora no he vuelto a tener esa sensación”, explicó Natasha al medio.

En la conversación, la artista además respondió si ha pensado en volver con su exmarido y papá de su segunda hija.

Asimismo, habló de su trabajo actoral junto a Rodrigo Candamil en ‘El Bronx’, donde hacen de esposos (esta es la segunda vez que deben ser pareja en una producción televisiva, la primera fue en ‘Hermanos y hermanas’).

El papel de la famosa en esa producción es el de una esposa que ama a su pareja, Gerardo Noriega, un exministro que tiene un pasado de adicción a las drogas y recae cuando entra en la quiebra.

Las declaraciones completas de Natasha se pueden leer en la edición impresa 177 de Vea.