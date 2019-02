No obstante, y pese a que hoy mantienen una relación cordial con su ex, la artista aseguró en una entrevista con Vea que no ha pensado retomar su amor con el fotógrafo extranjero, con quien terminó hace cinco años.

“No [habrá reconciliación]. Esos son deseos melodramáticos de televisión. ¿Quién quita que yo tenga un amor 20 veces más lindo que el que tuve con Marcelo, y que a él le pase lo mismo? Es ciclo se cerró para ambos”, aseveró.

En la conversación, Natasha también se refirió a su papel en dicha serie de Caracol y a por qué sigue soltera, pese a que su otra hija, Isabela —producto de una relación de seis años que tuvo la actriz con el actor Víctor Gómez, tiempo antes de estar con Marcelo— “la alienta a encontrar un nuevo amor y a salir”, entre otros temas.

Y es que la famosa es la portada de la reciente edición de dicha revista junto a su colega Rodrigo Candamil, quien interpreta a su esposo Gerardo Noriega en ‘El Bronx’.

Esta es la segunda vez que Natasha y Rodrigo hacen de marido y mujer en la ficción: ya les había tocado en la novela ‘Hermanos y hermanas’ de RCN.

Ellos también han hecho parte de reconocidas novelas como ‘Pasión de Gavilanes’ (Natasha hizo de Sarita Elizondo) y ‘La ley del corazón’ (Rodrigo dio vida al abogado Alfredo Duperly).