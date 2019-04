La producción de HBO destaca las declaraciones de Wade Robson y James Safechuck, quienes aseguran haber sido víctimas de abuso por parte del cantante, cuando eran niños.

La cinta asegura que los abusos a Robson habrían empezado en 1993, cuando supuestamente se quedó solo con Jackson en el rancho Neverland mientras su familia viajaba al Gran Cañón. Sin embargo, el escritor británico Smallcombe recuerda en The Mirror que Joy Robson, madre de la presunta víctima, dijo bajo juramento (en 1993/1994) que Wade había estado con ellos en ese viaje.

Safechuck, entre tanto, afirma en la cinta haber sido abusado entre 1988 y 1992, entre otros, “en una habitación del piso alto en la estación de tren de Neverland”, reseña Clarín, no obstante la construcción de este comenzó a finales de 1993.

“De este modo, es imposible que los abusos hayan ocurrido en la estación, si es que se detuvieron en 1992, como dijo en su testimonio, debido a que aún no existía”, expresó el escritor, citado por el diario argentino, y adjuntó pruebas visuales en su cuenta de Twitter.

The picture below was taken on August 25, 1993. The train station wasn’t there (top of image). Work on the floral clock had started.

The construction of the actual building was approved by Santa Barbara County on September 2, 1993 (see below).

End of discussion. pic.twitter.com/ycOTKw0Vj5

— Mike Smallcombe (@mikesmallcombe1) April 2, 2019