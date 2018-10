Princesita quien creería, 10 años hermosos construyendo nuestros sueños y metas de la mano!! Como todo en la vida no ha sido fácil, pero sin lugar a duda han sido los mejores años de mi vida!! Gracias por tanto amor, dedicación, paciencia, por tantas vivencias y momentos maravillosos, pero sobre todo por hacerme una mejor persona y un mejor ser humano! Te amo con toda mi alma y que vengan mil años más ❤️✨ @cvillaloboss #abracadabra #sevalesoñar #jusecalo

A post shared by SEBASTIAN CAICEDO (@jusecalo) on Oct 4, 2018 at 10:16am PDT