Si hay algo que me moleste y me ponga triste son las palabras de ese ciudadano que sale de su tierra, ya sea país, ciudad o pueblo y luego de unos años desde la distancia lo ve como lo peor que existe. Peor aún, regresan y viven quejándose de todo (La sociedad chismosa, gente lenta, incivilizados, falta de ideales!, es que esta lleno de políticos corruptos! Que tal este gobierno! es que no avanza, parece congelado en el tiempo, gente sin educación!, y qué tal el tráfico!, y qué me dicen de el calor, y como se viste la gente, que horror! esto parece un infierno, las calles son terribles!, sociedad de mierda, etc. (Si tienen un amigo así etiquétalo gracias) Me recuerda a una escena de la película #PARAISOTRAVEL de @simonbrand_director entre Reina y Marlon (los protagonistas). • REINA: Nueva York ya te quedó grande, Marlon. Mejor te hubieras quedado en Medellín, comiendo mierda. MARLON: ¿Y aquí no estamos comiendo mierda? REINA: Pero mierda gringa, que es distinto. • Les propongo un ejercicio: Cada vez que nos quejemos del lugar de donde venimos, de donde son nuestras raíces, de cada cosa negativa que le encontremos, pensemos en dos positivas (recuerdos, enseñanzas, vivencias, amigos, familia, colegio, etc) y verán que seguro pesan más que las que no son tan chéveres. Es más, y si hacemos una lista de agradecimiento por lo que nos ha dado con una sonrisa? Ya se que siempre hay cosas por cambiar y por mejorar, pero… hagamos el ejercicio del amor. Se los digo yo que me encantaría estar en mi país y en mi ciudad natal más tiempo de mi vida… (y eso que no hago más de ir y venir y por eso soy una afortunada) porque aunque soy feliz y agradecida por el lugar en el que vivo desde hace 14 años soy como Marlon “es más chévere comer mierda de la nuestra, que la gringa! Se los aseguro! Gratitud siempre! Amor para el mundo! Me voy feliz luego de una semana maravillosa, agradecida por todo, orgullosa de lo nuestro, llena de expectativas con mi sueño cumplido #OQbyClaudiaBahamon porque #ElPacificoNosUne @oq_shoes 🍃🌊🐳💚 Ya camino a casa con ganas de regresar en un par de semanas nuevamente a el pais que más amo en el mundo. #Colombia ✈️ @hkmtravel 📷 @crimsoncrazed