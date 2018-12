Bizcochilandia ta de pumpeaño?! Felicidades @estebansantos10! El ñero mayor! Mi perro mayúsculo! Este humilde “NarcoParacoCastroChavistaEnmermelado”, te saluda en tu día! Que el “rayo homosexualizador” nunca te toque! Que mi Dios me lo bendiga mijito! Q sean muchos años más y mucha más leña pareja! Q sigás así, bonito, bien hablado, de buen oler! Abrazos mi perro! 🚴🏼😍🤡🍕🥂🍾🎂

A post shared by Andrés Parra (@soyandresparra) on Dec 10, 2018 at 3:25pm PST