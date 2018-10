Algunos televidentes destacaron el esfuerzo en la escenografía y el fiel registro de las fiestas populares colombianas, entre otros detalles.

Cuando mi mamá me pegaba en frente de mis primos y yo le respondía "no me dolió" #LoquitoPorTi pic.twitter.com/EmHEqFUX7h

— a l e x a🇨🇴 (@stylesftstarr) October 11, 2018