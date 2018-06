“Mi amor que si me vas a pedir matrimonio”, le dijo Melissa al jugador, con el que lleva menos de un año de noviazgo, como se escucha en una historia de Instagram.

“Ja ja”, contestó él, por lo que la presentadora después aclaró que la curiosidad no era de ella, sino que le estaban preguntando seguidores en su cuenta de Instagram.

Por eso, después la pareja hizo otra grabación en la que la famosa periodista de deportes de RCN le indicó a su novio: “El público quedó inquiero con tu respuesta”.

Entonces, Matías expresó que en ese momento no le iba a pedir matrimonio pese a que estaban en una cena romántica, “pero ganas no me faltan, ¡ojo!“, añadió.

En ese momento, Melissa solo se rio y terminó la historia, como se aprecia en este video que recopila las dos mencionadas publicaciones de la presentadora.