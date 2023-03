Esta semana, el programa de televisión ‘La descarga, el templo de la música’, estuvo cargado de muchas emociones: risas, llanto, discusiones, eliminados y bailes.

¿Qué pasó con Marbelle y Mel García en ‘La descarga’?

La mentora y su pupilo realizaban su descarga frente a Gusi, Santiago Cruz y Maía. Segundos antes de finalizar, el concursante le dio un beso dejándola completamente sorprendida. El momento se viralizó en redes sociales pues algunos usuarios comentaron que la mentora se mostró incómoda. “Por la cara de Marbelle eso no estaba planeado”, “no me gustó ni me pareció correcto. Fue muy evidente que se dio por impulso de él”, comentaron algunos usuarios.

¿Quién es Mel García y dónde nació?

El cantante de se dio a conocer cuando participó en ‘Yo me llamo 2018’ imitando a David Bisbal. Actualmente es uno de los concursantes más destacados de la competencia.

Mel García es venezolano y gracias a su talento ha podido recorrer más de 80 países y vivir múltiples experiencias.

¿En qué novelas ha actuado Mel García?

Además de cantante, el artista también se ha desempeñado como actor. Pocos conocían que Mel García participó en algunas producciones del Canal RCN y Caracol Televisión, tales como: ‘La gloria de Lucho’, ‘Lala’s spa’, ‘La reina del flow’, ‘La ley del corazón’, ‘El comandante’ y ‘Enfermeras’.

A través de sus redes sociales, mostró algunos apartes de su faceta como actor y, por supuesto, sus seguidores no dudaron en comentar. “Muy talentoso”, “gran trabajo”, “polifacético”, “muy churro en tus papeles”, “qué profesional en lo que hace”, “espectacular”.