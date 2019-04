Y es que muchos de los comentarios más comunes fueron críticas sobre aspectos visuales del capítulo, subrayando la oscuridad reinante en la mayoría de sus tomas.

Aún así, la emoción del desenlace no fue menor y todos quedaron boquiabiertos o completamente salidos de sí con lo sucedido.

ATENTOS: a continuación comienzan los ‘spoilers’.

Última oportunidad, ¡vienen los spoilers!

Algunos esperaban más de otros personajes más arrojados y menos calculadores, pero igualmente capaces de todo. Al final fue Arya Stark (Maisie Williams) la heroína de la noche y acabó con el villano más peligroso de toda la serie de una forma épica.

Twitter señaló que el capítulo también “volvió pedazos” el récord como episodio de televisión más comentado en esa red social, con 7,8 millones de trinos:

🔥, ❄️, 🐉, and 7.8M Tweets #GameofThrones shattered The Night King and the record for most Tweeted about TV episode of all time. pic.twitter.com/u8ATkgpJ6F

— Twitter TV 🐉⚔️ (@TwitterTV) April 29, 2019