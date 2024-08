‘Lo sé todo’ habló con la clarividente Ayda Valencia, quien canalizó y reaccionó al polémico video de Mauricio Leal en la noche del crimen.

“Lo que yo le he sentido y al hacer la canalización, me ha impactado darme cuenta de ese nivel de indefensión en la que estaba, fue una muerte muy dolorosa, lenta porque era como yéndose, yéndose y el cuerpo no le da para defenderse”, dijo Valencia. “Es solamente como ‘bueno ya, he dicho todo lo que me estás diciendo, ya esto se termina’, él no puede luchar en absolutamente ningún momento y a eso súmale que se va desangrando poco a poco y el cuerpo empieza a entrar en un estado de shock”, añadió.