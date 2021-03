green

Al ‘Desafío‘ volvieron tres exparticipantes, que liderarán los nuevos equipos. La selección de ellos se hizo con una prueba entre: ‘Tin’, Ángel, ‘Gago’, ‘Olímpico’, ‘Be’, Jerry, Hichi y Mateo, este último el más mencionado en las redes.

Si bien Mateo Carvajal no pudo en la competencia para hacer parte de el‘Desafío The Box’, pues los ganadores fueron ‘Olímpico’, ‘Tin’ y ‘Gago’, el ex de Melina Ramírez despertó las emociones en redes sociales.

Muchos usuarios se declararon felices de ver al ganador del programa de Caracol Televisión en 2017. Incluso, ante su prematura salida, algunas dijeron que dejarían de ver el programa.

Estas son algunas de las reacciones ante la aparición de Mateo Carvajal en el ‘Desafío’, programa en el que Daniella Álvarez hizo su debut con varias lágrimas:

No puedo creer q antes solo me miraba el desafío x Mateo Carvajal JSKAJSHSH es que si es muy lindo — Maris (@nmarianaaag) March 16, 2021

Yo siempre me enamoro de alguien en el desafio y Mateo es mi amor eterno — Daniela (@dani4maknae) March 16, 2021

se va mateo y se le acaba la emoción a ese show de el desafío mk #DesafioSuperHumanos — yanzury (@Suri_arango) September 5, 2017

Bueno…ya el desafío perdió sentido sin Mateo 😢#DesafioSuperHumanos — Describiendo Mundos (@describiendomun) June 30, 2018

Mateo otra vez en el desafío. Si que si 😍 — 𝔑𝔞𝔱𝔞𝔩𝔦𝔞 (@nmarinp) March 16, 2021

Acá, la prueba de exparticipantes en el ‘Desafío’ 2021: