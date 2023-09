Consternados y con un sentimiento de luto están los colombianos por la triste muerte del maestro Fernando Botero, que falleció en Mónaco, Francia, a sus 91 años producto de una fuerte neumonía que lo venía aquejando. Apenas muchos están asimilando la noticia; sin embargo, hay algunos que se las dan de chistosos y aprovechan el momento para hacer una que otra burla con la memoria del artista.

Es el caso del caricaturista Julio César González, más conocido como ‘Matador’, quien aprovechó sus redes sociales para empezar a replicar todo tipo de memes con la muerte de Fernando Botero, en un gesto que fue considerado inapropiado.

De hecho, hay una imagen que compartió ‘Matador’ en la que aparece Botero en un montaje mostrando una obra que parece fuera de él con el expresidente Iván Duque, pues hay quienes se burlan por el sobrepeso del exmandatario y lo relacionaron con las pinturas sobre obesos del artista.

“Dejen de mandar bobadas. Esta es una cuenta seria, muchachos”, dijo en un tono irónico el también ‘Youtuber’.

Ay Dios! Hay momentos para estos mensajes hoy no lo era. pic.twitter.com/QLGx9xz2Ev — AngelA (@angelAV125) September 15, 2023

Al respecto, tanto en Instagram como en la red social X (antes Twitter), los seguidores del caricaturista le cayeron con todo y le pidieron un poco más de respeto, sobre todo porque comparte esas imágenes en el mismo día en que Botero ha fallecido.

“La verdad ‘Matador’, no es chistoso”, “hoy no toca esto”, “ay, Dios. Hay momentos para estos mensajes, hoy no lo era”, “no haga burlas de una persona que fue emblema para Colombia”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los internautas en redes sociales.