Frank Martínez es uno de los participantes de ‘Masterchef‘ que más divierte a los televidentes de este ‘reality’ que se transmite los fines de semana en el Canal RCN, pero para muchos de sus seguidores hay algunos detalles de su vida que son desconocidos.

Por eso, en diálogo con Pulzo, el humorista antioqueño le contó a los colombianos quién es su novia, su hermano, por qué le dicen ‘el Flaco’, y qué fue lo que más aprendió de Diego Camargo en ‘Masterchef’, pues en los últimos capítulos ha sido el que más lo ha ayudado.

Se llama Cristian y es el orgullo de él, y de sus papás. En uno de los retos del programa, el comediante se inspiró en él para hacer uno de los platos y en sus redes sociales también lo ha mostrado.

Frank abierto con su público mostró en su cuenta de Instagram una foto de este joven y le dedicó unas palabras: “la persona que más amo en el planeta”.

Sin embargo, hay una imagen que desconcertó a sus seguidoras, pues en un #TBT, el participante de ‘Masterchef’ hizo una confesión con una foto junto a una mujer: “Una vez le pedí noviazgo en una rutina para televisión”.

De igual manera, su participación en el programa ha desencadenado que un grupo de mujeres estén encantadas con su humor y se lo declaran constantemente en redes sociales. De hecho, un video de Tik Tok de la colombiana Alejandra Villeta es muy viral.

Uno de los apodos con los que él se ha dado conocer entre la industria de comediantes es ‘el Flaco’, aunque muchos no entienden por qué.

“La primera vez que hice una rutina fue en ‘Comediantes de la noche’ y esa rutina fue hablando de lo flaco que yo era. Estamos hablando de hace como 20 kilos, era muy flaco. Yo conté lo duro que para mí era comprar ropa, ir a un paseo, etc. y la gente empezó a decirme así y me parece brutal que me identifiquen así ahora que no estoy tan flaco”, le contó a Pulzo.