View this post on Instagram

Con @martinalapeligrosa en medio del Desierto de la Tatacoa, se hizo el anuncio oficial de los artistas que harán parte de las icónicas fiestas de San Pedro en el Huila. @carlosvives, @silvestredangond y @yeison_jimenez fueron los primeros cantantes confirmados para #ElConciertoDeLaHistoria, que también contará con muestras folclóricas, el Reinado del Bambuco y que invita a los colombianos a pegarse la rodadita del 15 de junio al 1 de julio al departamento opita.