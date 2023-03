En los últimos años este referente de opinión (56 años), oriundo de Zarzal, Valle, sobresalió en redes sociales por criticar al gobierno de Iván Duque. Sus fuertes trinos fueron el detonante para su despido de RCN Radio. Ahora, aprovechando la celebración de los 30 años en la televisión colombiana, Martín fue invitado al programa de Youtube de comedia política Nación Imposible. Hizo un balance de su vida y dijo cuál Gobierno ha generado más carcajadas, si el de Iván Duque o el de Gustavo Petro.

Así define De Francisco sus más recientes 30 años de vida:

“De unos altibajos pronunciados, han sido cambios bruscos, momentos de estar en el subsuelo y momentos de estar por arriba de la tierra pero muy poquito”.

Confesó un hecho que lo obligó a pedirle plata prestada a su hermana Margarita Rosa:

“Sí, ella me prestó una vez una plata. Básicamente en ese momento tenía un limón y agua (en la nevera). Fueron momentos tremendos que me forjaron, que me formaron. No parece” .

Hoy es un obligado opinador del acontecer nacional y así compara el humor de Duque ante el humor que genera el gobierno del Pacto Histórico.

“Para mí, Iván Duque es el personaje más desastroso que ha dado Colombia, porque dejó un déficit de 83 billones y me parece que es un humorista cruel, que le gusta lo trágico”, agregó.

Tomó aire, y siguió con la definición humorística del actual gabinete.

“Es más chisparoso, más jacarandoso y un poco más liviano, porque el anterior era más pesado. Igual todas las corrientes políticas en el poder van a generar humor, porque lo que hay en un líder político es mucho espíritu payasesco.”, opinó.

Abrió de una vez la puerta de las elecciones de octubre y visualiza una pequeña cuenta de cobro hacia Petro:

“Va a haber una disminución en apoyo. No algo muy pronunciado, pero sí, el desgaste del poder puede generar una disminución”.

A continuación, el diálogo completo de Nación Imposible con Martín de Francisco:

Y remató respondiendo ante la posible candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá:

“Él dice que se está formando, yo tengo mis dudas de que pueda realizar una Alcaldía. Ahora, lo de Molano me parecería un retroceso. Esta es una ciudad complicadísima, yo tengo mis reservas en el ramillete de alcaldes”, concluyó.