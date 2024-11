Martín de Francisco, principalmente reconocido por su trabajo en los medios de comunicación y su estilo crítico y satírico, es un presentador, locutor, productor y comentarista, conocido por abordar temas de política, deportes y sociedad con un tono muy particular.

En diálogo con Impresentables, Martín dio detalles sobre su vida personal y su trayectoria profesional, además de revelar algunas cosas como, por ejemplo, cuando terminó una relación amorosa por su adicción al fútbol.

“Yo trabajo en eso y me veo en un fin de semana veinte partidos si puedo, es muy agradable. Es muy chévere porque uno está como en una cueva, entonces, para adentrarse al mundo de uno hay que tener una ruta especial y yo me ‘enconcho’ ahí”, dijo. “Ella no lo soportó, odia el fútbol y a mí me fascina, el fútbol es una locura, me encanta y yo siento como que no estoy trabajando”, añadió.