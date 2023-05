Como parte de una de las entrevistas que dio Martín Elías hace años atrás, quedó en los archivos una anécdota que marcó la infancia de los hijos de ‘El Cacique de La Junta’.

En ese sentido, en conversación con el comunicador social y periodista, Ali Guerrero, Martín Elías Díaz contó cómo eran los regaños de Diomedes Díaz.

A la mitad del relato, Martín cuenta que para esos días, su padre había llegado de Panamá junto a su hermano mayor Rafael Santos, y como de costumbre, llegaron con algunos regalos.

“Nos trajeron unos carros de hierro. Mi papá tenía como 2 horas de estar dormido y me llama Luis Angel diciéndome que me va a hacer una ‘operación en la espalda’, para ese tiempo estaban de moda los atari. Total que yo me acosté boca abajo y cuando sentí el puyón en la espalda empecé a gritar”, siguió relatando.