A través de Twitter, el cantante vallenato Elder Dayan Díaz compartió un video interpretando una parte de la canción ‘Cuatro Paredes’, de la autoría de su padre, Diomedes Díaz, publicación que un usuario aprovechó para cuestionarlo.

“Lo siento, pero me pueden decir mil veces que no se quiere parecer a Martín, y mil una sigo pensando que sí”, sostuvo el internauta identificado como ‘Broko’.

Frente a esto, el artista le respondió que su parecido se debe a que son hermanos y tienen la misma sangre. “Viejo Broko. Si me parezco es porque es mi hermano, es mi sangre y son mis genes. ¿Por qué no te fijas en el falso imitador que hay por ahí y comentas algo?”, sostuvo el artista vallenato.

Al respecto del falso imitador que Elder Dayan mencionó, el internauta le respondió: “No lo he visto, si no lleva golpe, igual no te crítico pero mis amistades dicen que no cantas como Martín y a mí sí me parece”.

“Hermano mío solo con el comentario ya es crítica; pero bueno, vamos pa’ lante. Desde Rafael Santos pa’ acá los colores de voces son parecidos entre todos mis hermanos. Respecto al imitador de Martín, ¡búsquelo, es muy popular!”, escribió Elder Dayan.

Además del apellido, sí es cierto que todos los hijos de Diomedes Díaz que decidieron seguir sus pasos en la música gesticulan y tienen un color de voz parecido al ‘Cacique de La Junta’. Desde Rafael Santos, Elder Dayan, Martín Elías, Diomedes de Jesús, todos confirman sus genes en cada presentación.