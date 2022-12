A lo largo de su vida, Carlos Vives se ha casado tres veces, pero su primer amor de pantalla fue Margarita Rosa de Francisco, a quien conoció cuando ambos protagonizaron la novela ‘Gallito Ramírez’, en 1986.

El flechazo entre ellos fue inmediato, y al poco tiempo de conocerse que eran novios, sorprendieron a muchos al anunciar que se casarían. Ella tenía 21 años y él 25 cuando caminaron hacia el altar el 20 de agosto de 1988, en Cali. Y aunque era una de las parejas del entretenimiento más querida, el cuento de hadas acabó pronto.

Dos años después, Vives y De Francisco se divorciaron. Sin embargo, fue hasta hace poco que se conoció la razón que los llevó a terminar con su relación.

En una reciente entrevista que el artista samario concedió al presentador mexicano Yordi Rosado, reveló que Margarita Rosa nunca lo quiso.

“Tuve mis desamores terribles. Margarita no me quiso al final y eso me hizo sufrir mucho. Es una mujer maravillosa, de malas yo que no me quiso tanto, pero, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, a veces ganamos y a veces perdemos y encontré una persona que es mi esposa ahora y me acompaña siempre”, indicó el cantante.

Margarita Rosa De Francisco confesó que le tenía envidia a Carlos Vives

Ahora, Margarita Rosa De Francisco dio su versión de los hechos, afirmando lo expresado por Vives.

En medio de una entrevista con el medio Publimetro, la actriz y presentadora, de 57 años, confesó que, aunque su matrimonio con el intérprete de ‘Déjame entrar’ no funcionó, lo admira y respeta.

Asimismo, detalló lo que sintió cuando lo conoció. “Él me impactó como figura carismática desde el primer día que lo vi, porque fue como haber visto el sol”, aseveró.

Y agregó: “Es una persona resplandeciente que rebosaba talento, alegría y mucho poder. Desde que lo vi tuve la sensación de que sería una gran estrella, como lo que es hoy en día”.

Además, resaltó que, desde su punto de vista, Vives es un hombre muy sensible y amoroso, pero eso no fue suficiente para ella cuando estuvieron juntos, por lo que al cuestionarla sobre lo que había dicho el artista anteriormente, De Francisco se sinceró.

“Eso lo dice él, pero lo que yo realmente sentía en ese momento era que yo quería ser él, porque me sentía tan poca cosa que le tenía envidia a todo lo que era él”, reveló. “Eso me impedía quererlo como se debe querer a una persona así. Cuando yo veía que a él lo contrataban para cosas, yo decía: ‘También quiero ser así y que me contraten’”.

Finalmente, aseguró que fue muy duro para ella no haberle podido corresponder. “Para mí fue muy difícil, y me costó el matrimonio porque no tenía campo para quererlo y amarlo. Me dolió mucho y me costó que pasará ese dolor por no haber sabido quererlo”.