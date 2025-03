El reciente Metroconcierto en Barranquilla, evento altamente anticipado durante los carnavales de la ciudad, fue el escenario de un incidente inesperado que marcó un punto de tensión en la celebración.

Mientras el reconocido salsero Marc Anthony encantaba al público con sus éxitos, un acto disruptivo puso en vilo a los asistentes y al mismo artista. Durante su actuación, y en medio de un ambiente cargado de música y celebración, un hombre desde un área preferencial lanzó una botella de agua hacia el escenario, que pasó muy cerca del rostro del cantante.

(Vea también: Eventos del Carnaval de Barranquilla imperdibles en este 2025; música y fiesta para todos)

El suceso generó una detención abrupta del espectáculo cuando la botella impactó el entorno del artista. Visiblemente molesto, Marc Anthony reaccionó de forma inmediata.

“El que me tiró la botella que tenga los cojones de decir quién fue, que tenga los cojones“, declaró el artista en pleno concierto. La cuenta de Instagram @politicaheroica reportó estas declaraciones, las cuales fueron posteriormente difundidas por varias páginas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Politica Heroica (@politicaheroica_)

El incidente no solo alarmó al cantante, sino que también sorprendió a la multitud presente, quien esperaba una noche de alegría y música sin interrupciones. Ampliamente querido por el público colombiano, Marc Anthony expresó su afecto por Colombia pero también su decepción frente a la agresión: “Siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pal’ caraj0“, afirmó el salsero.

(Vea también: Casa en Barranquilla se hizo famosa por foto que se tomó Shakira y quieren sacar provecho)

De acuerdo con la información disponible, el individuo responsable llevaba una camiseta de Tecnoglass y, aparentemente, estaba acompañado por funcionarios de la alcaldía de Barranquilla y empleados de la mencionada empresa, creando un contexto más controversial por su ubicación privilegiada durante el concierto.

A pesar del incidente inicial, la calidez del público presente ayudó a mejorar el ambiente permitiendo que el concierto continúe. Marc Anthony, profesional en cada sentido, retomó su actuación, la cual fue descrita posteriormente por las personas presentes como un espectáculo lleno de energía y de calidad excepcional.

No obstante, este evento dejó una marca en la agenda del concierto y resaltó la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto en este tipo de eventos masivos para evitar situaciones similares en el futuro.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.