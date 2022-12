En medio de las particularidades que se viven en ‘La descarga’, Marbelle se sacudió por un momento de su faceta como mentora en esa competencia para lanzar una pulla sobre la realidad nacional.

Al igual que lo hizo la periodista Mónica Rodríguez, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ acudió a sus redes sociales para cuestionar una de las determinaciones de Gustavo Petro.

La artista fue una de las que reaccionó al anuncio del mandatario sobre el decreto que va a sacar un decreto para liberar a algunos de los detenidos en la ‘primera línea’ para designarlos como voceros de paz, determinación que ha causado controversia.

La cantante de música popular regresó a su cuenta personal de Twitter, en la que no publicaba nada desde el 24 de noviembre y no escribía nada desde hace casi un mes, para soltar el latigazo contra el presidente de Colombia.

“Es decir, los que salieron a matar y golpear policías ahora son gestores de paz”, escribió sobre la decisión, por lo que finalizó con una felicitación punzante: “Bravoooo, super ‘pre'”.

Marbelle ha sido una de las más críticas contra la denominada ‘primera línea’, por lo que acudió con frecuencia a sus redes sociales para exponer su postura sobre el tema.

No obstante, desde el 10 de noviembre no había escrito ningún mensaje en su espacio personal, por lo que el regreso de la vallecaucana en este caso no pasa desapercibido.

Esta fue la publicación con la que la artista se refirió a la decisión de Gustavo Petro, que aseguró que esto no va a ser una “amnistía, ni indulto, ni perdón judicial”.