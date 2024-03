Marbelle es considerada una mujer muy controversial por sus comentarios en redes sociales. Sin embargo, existen varios seguidores que se preocupan por ella y por su salud, por lo que la cantante decidió compartir un video en donde explicó el procedimiento al que se sometió.

(Vea también: [Video] Conductores de ‘La red’ le cantaron la tabla a pareja famosa pillada en agarrón)

Según lo que contó en el video, Marbelle estaba sufriendo de espasmos en su espalda, por lo que tomó el carro y se dirigió a su quiropráctico de confianza:

“Ustedes saben que a mí me gusta consentirme y aparte de eso cuidarme. Ustedes saben que yo sufro de espasmos y todo eso, y vine a las manos de quien es dueño de mi espalda. Hoy venía muy mal, me voy nueva y me voy feliz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chisme Aletoso 🔪 (@chismealetoso)

El doloroso procedimiento que le dejó varios morados se llama ventosaterapia y consiste en unos tubos de vidrio que se ponen a lo largo de la espalda para estimular la circulación de la sangre en todo el cuerpo.

Por supuesto, dicho proceso deja las marcas que deja debido a los fuertes que son, pero por lo que dijo Marbelle, son muy efectivos para los espasmos de los que sufre.

(Vea también: “No soy maltratador”: novio de hija de Marbelle se defendió de críticas por polémico video)

Además de la salud, dichos aparatos también son utilizados para el manejo de la celulitis en la piel, una textura que se forma debido a las comidas grasosas, entre otras razones.

Como mencionó la misma cantante en sus redes sociales, a pesar de que quedó con marcas, trata de asistir con mucha frecuencia para mantenerse saludable y funcional.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.