En la grabación, la paisa también se mostró disgustada porque, semana y media después de su escándalo con Yina en un bar del Parque Lleras de Medellín, le siguen preguntando por lo sucedido.

“Me tienen mamada. Superen el tema”, fueron algunas de las primeras frases que pronunció en el ‘live’.

Más adelante, se dedicó a referirse a los programas de televisión que han intentado demostrar que la pelea fue falsa y, entre otras cosas, dijo para defenderse:

“En el video se ve más que evidente que la golpiza fue ni la berraca. Aparte que me mechoneó, me arrastró, me tumbó al suelo, me tiró una cerveza”.