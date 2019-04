El periodista iba camino a su lugar de trabajo por la carrera séptima y sintió que una camioneta, de color negro, lo estrelló. Al bajarse para hablar con el conductor, se da cuenta de que es el cantante Manuel Medrano, relató Carlos en la más reciente edición de ‘La red‘.

Él lo ignora, y por ello Montoya decide llamar a la Policía para que llegue a arreglar el problema pero, al parecer, el artista intenta huir de la escena.

“De un momento a otro siento que mi carro se empieza a mover, es él dando reversa para intentar escaparse, yo me le atravieso al frente del carro y le digo que no se puede ir. Él me echa su carro, me empuja con su bómper, llegan los motociclistas a ayudarme”, expresó el periodista.