De igual forma que su pareja y sus cinco hijos, quienes viven desde diciembre de 2022 en Arabia Saudita, luego de que Ronaldo firmara con el equipo Al-Nassr, entre las personas importantes en la vida del jugador de fútbol está su mamá, una mujer que lo ha acompañado a lo largo de su carrera profesional y quien ahora ha sido envuelta en rumores que le estarían afectando su imagen.

Debido a que este grupo familiar es de alto interés para la prensa a nivel internacional, generalmente tienen los ojos encima; una muestra de eso es la polémica en la que estuvo envuelta Dolores Aveiro por las acusaciones de un medio de comunicación en Portugal.

Aseguran que, al parecer, no se la lleva bien con sus nueras, lo que ha hecho que las relaciones de Ronaldo no prosperen y su situación con Georgina no ha sido la excepción, según medios de ese país. Incluso, de acuerdo con información recogida por RCN, uno de esos medios indicaría que la señora usa la brujería para apartarlas.

Por esto, Dolores recientemente se pronunció a través de su cuenta de Instagram y dejó clara su posición frente a la aparente información falsa y anunció que tomará medidas drásticas para proteger su nombre y el de su familia.

“Quiero comunicarme en mi nombre y en nombre de mi familia, que incluye Georgina, la esposa de mi hijo Cristiano, Rubina esposa de mi hijo Hugo, mi yerno Alexandre esposo de Katia, mis 11 nietos y yo. Afirmo que activé a mis abogados para limpiar mi buen nombre por mi familia y por lo que representan en mi vida. Una noticia fue publicada en un conocido periódico portugués (un periódico que en consecuencia usa y abusa del nombre de mi familia para promocionarse). Esta noticia es falsa y hasta macabra, habla de actos horribles que posiblemente habrían ordenado hacer para quitarme la felicidad a mí y a mis hijos”, escribió la mujer en su ‘post’.

Por el momento, Cristiano ni Georgina se han pronunciado al respecto y se espera conocer cuáles serán las determinaciones que tomará tanto Dolores como el grupo familiar.