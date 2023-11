Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma se presentó este fin de semana en el concierto de cierre de su gira ‘Don Juan World Tour’ en Estados Unidos, específicamente en Kaseya Center. Fue un evento concurrido en donde deleitó con su repertorio musical a millones de fanáticos del género urbano.

Entre los asistentes se encontraba nada más y nada menos que el astro argentino del fútbol, Lionel Messi, quien ya tendría su plan de retiro del fútbol profesional, y otros exponentes del deporte de talla mundial. Así mismo, figuras del cine y del entretenimiento como la presentadora nicaragüense Ana Navarro de 51 años, quien trabaja en el famoso programa ‘The View’.

Esta última fue una de las personas que más se gozó el concierto, pues no solamente tuvo un lugar preferencial entre el público, sino que también contó que al estar cerca del cantante, pudo hacer “contacto visual” con él, gesto que la puso bastante nerviosa al punto de manifestar a través de Instagram, que quedó sumamente encantada y flechada con el paisa por su sensualidad y atractivo físico. “Fuimos al concierto de @maluma. Dios ayúdame. Creo que realmente babeé”, comenzó diciendo Ana Navarro en la red social sobre el cantante, quien hizo rabieta y le dio un manotazo a fanático que lo saludó en un concierto.

“Dios mío, ese chico, Maluma es sexy; es lo suficientemente joven para ser mi hijo, lo que podría explicar por qué me gustaría amamantarlo”, agregó la presentadora, lo que de inmediato encendió la polémica en redes sociales.

Como era de esperarse, los internautas no dudaron en realizar sus comentarios al respecto. Algunos quedaron sorprendidos por la actitud y comportamiento de la mujer, otros argumentaron que el comentario fue muy subido de tono y puede llegar a causar incomodidad. “¡¡Da el pecho, caray, Ana!! Te amo, pero no vuelvas a decir eso , está bien”, “Siempre me gustaste y disfruté de tu inteligencia y humor. Soy una persona a la que le gustan las buenas bromas y la diversión, pero estoy decepcionado por tu comportamiento últimamente y tu vulgaridad. Triste”, “¿Por qué tengo una imagen tuya amamantando a ese niño que no puedo dejar de ver?”, “Ese es un doble rasero: si un hombre dijera algo similar sobre una artista, sería inmediatamente cancelado y criticado”.

