Por eso, el artista mostró su furia ante los comentarios y grabó una respuesta en la que, con tono de molestia, expresó:

“¡No entiendo!, ¿por qué hay gente tan estúpida que cree que esa es una mascota mía? ¡Osea, usted no entiende, no entiende, que ese animal está ahí porque lo están ayudando, porque lo rescataron! ¡Lo rescataron! Estaría muerto si no lo hubieran rescatado”.

Enseguida, Maluma añadió que él siempre ha sido y será animalista y “nunca” va a “apoyar el tráfico de animales”.

Asimismo, le dijo a sus críticos que en vez de juzgarlo por cosas que no conocen, mejor hagan una labor social.

“¿Por qué todavía les cabe en la cabeza que yo puedo tener un animal de esos de mascota? En vez de estar escribiendo estupideces, alegando y juzgando, ¿por qué, más fácil, no salen a la calle y compran comida para los perros que lo necesitan? ¿O por qué no van y salvan animales como lo hace Eduardo con la fundación? Dejen de estar alegando y no hablen tantas estupideces, si no saben, ¡ignorantes!”, puntualizó.

Tras la controversia, el cantante cerró su cuenta. No obstante, en redes aún circula el video por el que lo cuestionaron injustamente. Aquí compartimos esa grabación, después de las duras declaraciones del famoso en contra de sus detractores (las había compartido en sus historias en la red social antes de desactivarla).