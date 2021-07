Maluma es uno de los artistas colombianos con más impacto nacional e internacional y eso es cosecha de una carrera de más de 10 años en la que tuvo que ir contracorriente en muchas oportunidades.

Así lo reveló en su más reciente entrevista para la revista Rolling Stones, de la que es portada. El antioqueño contó varios detalles de su carrera musical y recordó que hace muchos años hubo personas que no le creyeron.

Maluma recibió crítica por su belleza

Una de las primeras barreras que tuvo que derrumbar Maluma en su carrera musical fueron las críticas por su atractivo físico. Aunque eso le sirvió para tener una gran acogida entre algún público, también fue el motivo por el que no le creían.

“Me acuerdo de que cuando yo salía, la gente decía, ‘este cabrón no es sino un niño bonito y no canta‘”, recordó el artista antioqueño quien hace poco tuvo un roce virtual con un exnovio de Kourtney Kardashian.

Pero eso también fue una motivación que lo llevó a mejorar en el aspecto musical, una reacción que hoy tiene sus frutos, aunque le ha tocado hacer varias pausas para recomponer su rumbo.

“No me daba ni siquiera rabia, sino que me daban ganas de superarme. Era algo muy bonito que me pasaba, me daba mucha motivación“, reveló el ‘pretty boy’.

¿Cómo hizo Maluma para superar las críticas?

El mismo artista contó que recibir esas palabras de personas que él admiraba lo dio más motivación para innovar y eso es algo que ha querido hacer constantemente durante su trayectoria de una década.

“Ahí es donde empezaba con mis clases de canto y de guitarra, y siempre quería innovar y sacar lo mejor de mí porque había mucha presión, o porque yo admiraba a personas que decían que no iba para ningún lado. Es ahí donde se voltea la torta, cuando demuestro con talento, con hechos, ni siquiera con palabras, y con buena música, que estaban equivocados”, reveló.

Eso le permitió empezar a tener ese tipo de experiencias educativas que hasta el día de hoy le permiten tener la visión de que siempre se puede mejorar, pues él considera que todavía puede hacer mucho por y en el género.

“Mi mentalidad también se fue a otro nivel. Sin embargo, sé que falta muchísimo y apenas estoy empezando, así muchas personas digan que no, siento que apenas es el inicio de mi carrera y que lo mejor está por llegar”, reveló.

Ahora, Maluma se prepara para el lanzamiento de nueva música, pues estuvo 7 días en Jamaica en los que estuvo buscando sonidos que pudiera complementar con su música.