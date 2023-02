La mamá de J Balvin reapareció antes las cámaras, luego de superar el COVID-19 y estar alejada de las redes sociales durante varios meses por las secuelas de la enfermedad, que la mantuvo hospitalizada en una clínica de Medellín en mayo de 2022.

Alba Mery Balvin, madre del reguetonero que también lleva un tiempo alejado de los medios, apareció en ‘La sala de Laura Acuña’ para contar su historia, las reflexiones que le dejaron sus complicaciones de salud, la carrera de su hijo y hasta de la canción que sacó Residente para atacarlo.

Qué dijo madre de J Balvin sobre la tiradera de Residente

La mamá del reguetonero recordó que estaba en cuidados intensivos cuando Residente lanzó la canción contra su hijo, por lo que destacó que, a su juicio, el momento del estreno no fue el mejor.

“Como a los ocho días de haber salido del coma inducido, Josecito me contó y yo le dije: ‘Siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente’”, afirmó la señora Alba, con lo cual sorprendió a Laura Acuña en su programa de Youtube.

Luego explicó que al rapero boricua no hay que mirarlo mal por la tiradera que hizo contra J Balvin. Según detalló, entiende que él utilizó la música para desahogarse por algún problema o situación que enfrentaba.

“A Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe que hay interiormente. La persona que se comporta así algo le pica por dentro y no sabemos qué”, expresó.

La señora Alba fue indagada sobre si al interior de su familia todos pensaron igual que ella y en ese momento aclaró que sí hubo indignación por lo que hizo el puertorriqueño, principalmente por su estado de salud.

“Pensaron mucho en mí, en mi proceso. Hubo señalamientos, él [Residente] tuvo un mal momento, pero nunca habrá nada de mi corazón hacia él. Respeto profundamente ese momento que tuvo y yo pienso que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, no es que si tú me das palo, yo te doy palo. No. Si tú me das palo, dame generosidad, que es lo que necesito, escúchame, porque algo está pasando en el interior. Le doy un abrazo de corazón”, comentó.

La mamá de J Balvin cerró el tema haciendo énfasis en que no le guarda rencor a Residente y que fue precisamente en ese duro momento, cuando su estado de salud era grave y llegó el ataque musical, que reflexionó sobre cómo enfrentar la vida y qué importancia darle a cada cosa.