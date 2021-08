En la noche de este lunes, el cantante Pipe Bueno pidió a sus seguidores de Instagram que le hicieran una pregunta y fue allí donde recibió un sugerente interrogante, el cual decidió no responder él y pasarle la pelota a su novia y mamá de su hijo, la ‘influenciadora’ Luisa Fernanda W.

“¿Lo tienes grande o peque?”, preguntó un seguidor, a lo que el artista caleño se sorprendió, abrió los ojos y dijo: “Interesante pregunta”. Luego le pidió a Luisa que respondiera la pregunta.

“¿Cómo por qué preguntan eso? Jajaja… pues lo único que les digo es que a mí las cosas pequeñas no me gustan, pues no me sirve, eso no, no, no”, contestó la ‘instagramer’, quien hace poco confirmó si estaba embarazada o no de nuevo.