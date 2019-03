Esto, luego de que, como lo mencionó en sus historias de Instagram, le preguntaran mucho si se había hecho tal intervención: “¿Qué si me hice aumento de labios? Claro que no. Lo que me hice fue otro procedimiento. Mis labios ya son lo suficientemente grandes como para… ponerme más, ¡ah, no! Sino que estoy inflamada y me veo así”, se escucha decir a la estrella de las redes sociales.

De acuerdo a lo que contó Luisa, lo que se hizo fue un tratamiento para mejorar la apariencia de sus labios, no para aumentar su volumen.

En la misma serie de historias, la influenciadora aprovechó para contarles a sus más de 10 millones de seguidores que si la ven muy flaca es porque está haciendo mucho ejercicio, pues es lo único que la mantiene distraída por estos días y la hace sentir mejor (su novio falleció el 7 de febrero en medio de un tiroteo en un caso de fleteo en Medellín).