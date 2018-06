Todo está relacionado con lo feliz que se siente con su físico, así no sea perfecta, expresó Luisa Fernanda W en su cuenta de Twitter.

“No muestro mi cuerpo por ‘likes’. Haciendo videos, o sonriendo ya consigo muchos…”, escribió la ‘youtuber’, que actualmente está participando en ‘Masterchef’, y continuó:

En su trino, la famosa igualmente expresó que le costó mucho aceptarse con sus defectos, pero hoy se ama tal cual es.

Aquí compartimos la publicación de Luisa Fernanda W, y luego algunas fotografías recientes en las que muestra su figura.

Gran parte de esas tomas, publicadas en Instagram, son de la influenciadora exhibiendo su cola.

NO muestro mi cuerpo por likes. Haciendo videos, o sonriendo ya consigo muchos…La realidad me encanta mi cuerpo, punto. Y por esa misma razón amo tomarle fotos, amo mirarme al espejo, amo mis imperfecciones. Y si, me costo mucho aceptarlas…pero hoy día puedo decir, ME AMO!

— Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) June 11, 2018