Luisa Fernanda W ha sido tema de conversación en las últimas horas debido a una publicación que compartió en Instagram. Con esta quiso sincerarse respecto a lo que estaba pasando con su cuerpo. ¿La razón? Subió 4 kilos en un mes.

La misma influenciadora dejó claro que era una tontería, sin embargo, aseguró que por esta situación estaba teniendo problemas de autoestima. “Jamás me había sentido así, ni siquiera con mis dos embarazos. Vivir esto es nuevo para mí”.

Luego de su confesión, la famosa volvió a aparecer en algunas historias de Instagram, donde hizo referencia a la razón de su aumento de peso y a las críticas que había estado recibiendo tras sincerarse.

“La razón por la cual les compartí esto de que no me siento cómoda es porque mucha gente me empezó a escribir si yo estaba embarazada y por qué no me había puesto más sexy para RBD. La ropa que me quedaba antes no me queda, y cuando uno ve eso piensa que se debe poner las pilas de nuevo. Y es que, claro, vengo de un mes de no cuidarme nada y hacer muy poco ejercicio. Un mes en el que estuve de viaje y no tuve la disciplina que tengo en casa”, comenzó diciendo y agregó que: