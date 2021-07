Luisa Castro, que tiene su propia página de contenido explicito, se encuentra en Cancún (México) pasando unos días de descanso. Sin embargo, compartió este lunes en Instagram dos historias contándoles a sus seguidores que se enfermó.

De acuerdo con el testimonio de la risaraldense, algo le sentó mal y en medio de la fiesta tuvo que buscar el baño para vomitar puesto que empezó a sentir mareo y náuseas. Asimismo, enfatizó que prefirió devolverse para el hotel.

“Hoy que me iba enfiestar y tomarme algunos tragos, me enfermé horrible. Miren cómo estoy, toda pálida. Incluso, vomité. Mejor me voy para el hotel porque me siento malita”, afirmó Castro.

Luego, añadió: “No me enfermé por el trago, eso es lo que más me duele. No me tomé ni un solo trago. Simplemente de un momento a otro me comencé a sentir súper mal y salí corriendo al baño”.