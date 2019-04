Hace un poco más de una semana se filtró el polémico audio en que se escucha decir que Lucero es una “envidiosa” y “que llama la gente a joder”, material que Gabriela no negó que fuera, efectivamente, de ella, sino que por el contrario reafirmó luego a través de un video.

“Yo no soy perfecta, nadie es perfecto. ¡Ay! Gabriela le llamó envidiosa a Lucero. Lucero no parte un plato, ella es una santa. ¡Por favor! En este medio existe mucho la envidia, es normal”, reiteró Spanic, al tiempo que contó que unas mujeres brasileras que creía amigas suyas fueron las que sacaron a la luz el audio y que la están amenazando con revelar más conversaciones que tuvieron en privado.

Ahora, días después de que explotara el escándalo, Lucero habló sobre el espinosa tema durante una rueda de prensa que dio en México: “La verdad es que no he oído el audio […] Hasta donde yo me acuerdo nos llevábamos bien en la novela y en las grabaciones y todo siempre con respeto. No sé ya después qué pasó, ahora sí que habría que preguntarle a ella, no sé si no le caigo bien”, declaró.

La actriz y cantante bromeó que le “hubiera gustado bailar como Michael Jackson pero no se me dio”, refiriéndose al término de envidiosa que usó Gabriela para referirse a ella.

“La verdad es que afortunadamente nunca he sentido envidia de nadie, nunca. Me gusta que la gente tenga éxito, dinero, fama, belleza, trabajo. No creo que pudiera envidiar nada porque afortunadamente siempre digo, desde hace muchos, muchos años, que soy como si fuera una consentida de Dios. Me siento muy bendecida por él, todas las cosas que tengo en mi vida a nivel personal, profesional… son maravillosas. No podría envidiar nada de nadie”, dijo, según recoge la revista People.