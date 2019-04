View this post on Instagram

Les presento una amiga!!!! @estradaisa y yo somos AMIGOS, como deberían ser todas las parejas que se separan, no hay necesidad de hacer tanto escándalo!!! Isa, te quiero mucho, te admiro, te llevo en mi corazón y te deseo toda la felicidad que tanto te mereces, te mando un abrazo muy fuerte, espero verte pronto!!! 💙