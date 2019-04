“Si he de sufrir, que sea con estilo”, escribió la actriz, que el año pasado trabajó en la novela ‘Manual para ser feliz’, en la descripción de la publicación.

En la fotografía, que está en blanco y negro, Cony posó sentada en una silla y lució un pantalón y una chaqueta negra.

“Parece que se le ve el pezón”, “yo también le di zoom. Admitirlo no está mal”, “me encanta, moralmente de acuerdo” o ¿se le ve el pezón?”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores de la actriz de 42 años.

La sexy imagen publicada por Cony hace parte de un ‘book’ de fotos que le hizo el fotógrafo Camilo Espitia.

“Este hombre me hizo sentir fantástica. Yo soy de esas actrices malita malita para las fotos; me desespera posar y quedarme quieta, pero él (Camilo Espitia) con paciencia y juego me puso a buscar emociones”, escribió la famosa, en un post anterior, respecto a la sesión fotográfica.

A continuación, la bella y atrevida foto de Cony Camelo y la captura de pantalla de algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales: