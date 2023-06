Juan Manuel Geles, representante legal de los Diablitos de Colombia, denunció a través de un comunicado que estarían usando ilegalmente la marca de la agrupación para “vender presentaciones a empresarios” en Colombia con músicos distintos a los del tradicional grupo vallenato.

Asimismo, publicó una conversación a través de WhatsApp con Plutarco Urrutia, donde este señala que tiene una marca registrada en la Superintendencia de Comercio y que va a impedir que estos cumplan con sus compromisos musicales.

Luego del escándalo, el acordeonero ‘El Papo Elías’, renunció a la agrupación Los Diablitos de Colombia liderada por Plutarco Urrutia, solicitando que lo desvinculen del problema y que él solamente se encargaba de cumplir con los conciertos.

“Por este medio aclaro mi desvinculación y renuncia irrevocable a la marca Los Diablitos del Vallenato comprada por la Superintendencia de Industria y Comercio por el señor Plutarco. Por motivos de problemas personales del señor Plutarco con la marca, pido a todos los afectados me desvinculen del problema personal, todos los amigos y compañeros de trabajo que me conocen dan fe de que soy un simple trabajador del señor Plutarco (no soy cómplice, no decidí en nada, simplemente me llama para los eventos y voy)”, se lee en el comunicado.