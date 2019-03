View this post on Instagram

Estos son los momentos, en los q me siento conmovida y feliz, no saben cuánto, en los que confirmo, que cualquier sacrificio, que una mamá hace por sus hijos vale absolutamente la pena, gracias a Dios por todas estas bendiciones, por mis hijos, por el camino recorrido, tratando d no soltarme de tu mano, realmente vale la pena! Gracias , gracias!! 🙏🏻❤️ ##nathanielpaz #marianopaz