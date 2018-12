En la publicación, que realizó mediante su cuenta de Twitter, la artista recordó a aquellos hombres que se alejaron de su vida al darse cuenta de todos los cambios que sufrió su cuerpo y empezó recordando a aquel que la dejó cuando le “faltaba una teta postcáncer y quimioterapias”.

Además, se refirió a otros “2 o 3 cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron” de la situación real de su cuerpo y su salud.

Después aclaró que a pesar de esto, ella ha salido adelante sola y actualmente está renaciendo gracias a Dios y a su propia fuerza.

Este es el post que ya cuenta con más de 2 mil ‘likes’ y varios retuits:

El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias y me hizo un favor o los 2 o 3 cobardes q huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud.

Así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mi. pic.twitter.com/2NEWkaKj98

— Lorena meritano (@LorenaMeritano) December 4, 2018