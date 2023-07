Nadie se quería perder el debut de Lionel Messi con el Inter Miami y por eso además de tribunas llenas de fanáticos del 10 de la selección Argentina, el estadio DRV PNK se vio engalanado de celebridades que llegaron para ver al mejor del mundo.

Toda una colección de celebridades acudió al estadio del Inter para dar la bienvenida a la nueva estrella del deporte de Miami, una ciudad inmersa en la ‘Messimanía’ desde el anuncio de su fichaje en junio.

The stars are out tonight at #DRVPNKStadium for our opening @leaguescup match up 🤩✨ pic.twitter.com/sFTVRCYTke

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 22, 2023