Con un anuncio en vivo por redes sociales, el festival Estéreo Picnic reveló las bandas y cantantes que harán parte de la fiesta musical que podrá disfrutarse en el Parque 222, al norte de la capital.

Smith es uno de los pocos cantantes de pop que además de Grammys y otros reconocimientos musicales, también tiene un premio Óscar en su colección. Lo obtuvo gracias al tema que compuso para la cinta ‘007: Spectre’ (2015), ‘Writing’s on the Wall’.

Y para los amantes del rock, el gran invitado al festival es el grupo británico Arctic Monkeys, reconocido entre otros temas por ‘Do I Wanna Know’ y ‘I Bet You Look Good on the Dancefloor’.

La gran cuota rapera estará a cargo de Kendrick Lamar, que tiene temas como ‘Bicth Don’t Kill My Vibe’ y ‘Alright’.

El cartel lo complementan nombres como Portugal The Man, Grupo Niche, Tiesto, entre otros.

Esta es la lista completa de artistas que estarán en la décima versión del Estéreo Picnic 2019, festival para el que las boletas ya están a la venta a través de Tuboleta.